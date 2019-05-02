"Проект на ходу": Лавров о возведении АЭС и других планах РФ и Узбекистана

Сергей Лавров назвал продуктивными состоявшиеся переговоры со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, а также с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. В частности, обсуждались уже реализуемые проекты, старт которым был дан в ходе осеннего визита Владимира Путина в Узбекистан.

"Что касается строительства перовй в ЦА атомной станции, то один из важнейших этапов уже завершен - мы определились с площадкой будущей АЭС. В скором времени состоятся консультации специалистов Росатома с узбекистанскими коллегами. Так что, проект на ходу", — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что значительное внимание в ходе встреч с руководством Узбекистана было уделено гуманитарному сотрудничеству - в части образования и поддержки русского языка. Так ожидается в скором времени проведение второго межрегионального форума, также есть договоренности по поводу организации регулярных ежегодных фестивалей молодежи двух стран.

© Sputnik / Виталий Белоусов Стратегические проекты и мир в Афганистане: что обсудили Мирзиёев и Лавров

Не обошли стороной и международную проблематику - борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими угрозами. Отдельно обсуждался ход реализации мирного процесса в Афганистане. Москва поддерживает и высоко оценивает усилия Ташкента по стабилизации ситуации в этой стране.

Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить ход реализации ранее достигнутых узбекско-российских договоренностей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того. Сергей Лавров примет участие в международной конференции, посвященной борьбе с наркотрафиком.