Лавров: страны ЦА должны усилить обмен оперативными данными о наркотрафике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Ташкенте выступил на международной конференции по борьбе с наркотиками.

Он подчеркнул, что наращивание совместных усилий стран ЦА особенно актуально сегодня, когда растет наркотеррористическая угроза.

"Для ее эффективного купирования необходимо теснее сплотить ряды во имя обеспечения мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - сказал российский министр.

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Лавров заявил, что наиболее актуальная задача на ближайшую перспективу - "углубление регулярного обмена оперативной информацией между компетентными органами стран Центральной Азии и их партнеров в отношении активных членов транснациональных формирований, причастных к контрабанде наркотиков".

"Другое важное направление практического взаимодействия – пресечение деятельности наркогруппировок, осуществляющих легализацию денежных средств, полученных преступным путем", - отметил глава МИД РФ.

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