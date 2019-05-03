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Лавров: страны ЦА должны усилить обмен оперативными данными о наркотрафике

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Ташкенте выступил на международной конференции по борьбе с наркотиками.

Он подчеркнул, что наращивание совместных усилий стран ЦА особенно актуально сегодня, когда растет наркотеррористическая угроза. 

"Для ее эффективного купирования необходимо теснее сплотить ряды во имя обеспечения мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - сказал российский министр.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Лавров заявил, что наиболее актуальная задача на ближайшую перспективу - "углубление регулярного обмена оперативной информацией между компетентными органами стран Центральной Азии и их партнеров в отношении активных членов транснациональных формирований, причастных к контрабанде наркотиков".

"Другое важное направление практического взаимодействия – пресечение деятельности наркогруппировок, осуществляющих легализацию денежных средств, полученных преступным путем", - отметил глава МИД РФ.

Подробности - в видео Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Ташкент, Сергей Лавров, Террористы, Наркотики



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