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Когда решил заняться спортом, но у тебя живет огромный дог - видео

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Что сделает собака, если увидит хозяина на полу? Ответ смотрите на видео!

Каждый из нас когда-нибудь испытывал то чувство, когда просыпаешь с утра и у тебя столько сил, что ты готов на подвиги.

И вот, надев спортивную одежду, выпив стакан воды с лимоном и включив видео-тренировку ты, наконец, чувствуешь себя героем...Но не тут-то было, если в твоем доме живет огромный дог.

Естественно, первое, что думает пес, когда видит вас на полу - нужно сесть вам на голову.

У кого после этого останутся силы заниматься спортом? Конечно же, надо обниматься!

Смотрите видео и не пожалеете!

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