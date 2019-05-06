Вертолеты и прыжки с парашютом: танковый биатлон на Чирчике - видео

В параде приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, около 100 единиц военной техники времен Второй мировой войны, а также находящейся на вооружении узбекской армии сегодня.

Зрители смогли увидеть свыше 15 боевых вертолетов, понаблюдать за прыжками с парашютом.

Битва титанов: танковый биатлон на полигоне Чирчик >>

В ходе соревнований танковые экипажи преодолели массу препятствий: брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле.

Также военнослужащие соревновались в точности стрельбы по мишеням из основной пушки и пулемета.

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