Вертолеты и прыжки с парашютом: танковый биатлон на Чирчике - видео

В параде приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, около 100 единиц военной техники времен Второй мировой войны, а также находящейся на вооружении узбекской армии сегодня.
Зрители смогли увидеть свыше 15 боевых вертолетов, понаблюдать за прыжками с парашютом.
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В ходе соревнований танковые экипажи преодолели массу препятствий: брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле.
Также военнослужащие соревновались в точности стрельбы по мишеням из основной пушки и пулемета.
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