Погрустить не получится: как пес спасает хозяйку от депрессии - видео

Захотел погрустить? Тебе не даст твой пушистый друг - смотрит самое милое видео!

У вас депрессия и вы пытаетесь вылечиться таблетками? Забудьте об этом - появился новый способ - просто завести собаку.

На этих кадрах видно, как золотистый ретривер не позволяет своей хозяйке погрустить даже минуты, а сразу начинает ее толкать, лизать и играть.

Многие действительно очень боятся заводить животных, однако немногие знают, что это самое лучшее, что может с вами произойти.

В общем, если все заведут собак, кто знает, может в мире перестанут грустить совсем-совсем?

Хотя мы знаем точно, что если вы посмотрите это видео - вы точно улыбнетесь!