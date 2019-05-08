Капитуляция нацистской Германии – кадры 1945 года

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, положивший конец Великой Отечественной войне, был подписан 8 мая в 23:01 в берлинском предместье Карлсхорст.

Когда документ вступил в силу, в Москве уже наступило 9 мая. Поэтому День Победы в России и Европе отмечают с разницей в один день. Акт был составлен на русском, немецком и английском языках. Его подписали представители всех союзных войск.

"Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил", — говорится в документе.

В Советском Союзе о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий.

Смотрите на архивных кадрах, как проходила процедура, положившая конец самой кровопролитной войне в истории человечества.