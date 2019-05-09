Прямая трансляция парада Победы на Красной площади

В центре российской столицы проходит военный парад в честь 74-й годовщины победы над фашистской Германией. Прямую трансляцию грандиозного парада смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

Парад включает в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.

Понаблюдать за этим завораживающим действием с совершенно разных и недоступных обычным зрителям точек можно в трансляции Sputnik.