Прямая трансляция парада Победы на Красной площади

Парад включает в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.
Понаблюдать за этим завораживающим действием с совершенно разных и недоступных обычным зрителям точек можно в трансляции Sputnik.
В центре российской столицы проходит военный парад в честь 74-й годовщины победы над фашистской Германией. Прямую трансляцию грандиозного парада смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
Парад включает в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.
Понаблюдать за этим завораживающим действием с совершенно разных и недоступных обычным зрителям точек можно в трансляции Sputnik.
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