Тюрденев и Викентий почтили память героев войны на Волгоградском кладбище

В Узбекистане проходят торжества в честь 74-й годовщины Победы. В полдень на Волгоградском кладбище Ташкента прошла церемония возложения цветов к мемориалу "Братские могилы". В ней приняли участие сотрудники дипломатических миссий, в частности посол России Владимир Тюрденев, а также митрополит Ташкентский Викентий.

На Волгоградском кладбище Ташкента с самого раннего утра 9 мая традиционно многолюдно. Утром на территории мемориального комплекса состоялась импровизированная акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие тысячи горожан, пришедших с цветами и портретами своих героев, чтобы почтить память тех, кому они обязаны мирным небом над головой.

Ближе к полудню к комплексу стали подходить новые группы, а также официальные гости. В частности, на возложение прибыла делегация посольства России во главе с Владимиром Тюрденевым. Также алые гвоздики к монументу возложил митрополит Ташкентский Викентий.

Собравшиеся горожане, в том числе ветераны войны, их дети и внуки, вспоминали тех, кого уже нет в живых, а также пели песни военных лет. Вспоминали в этот день и других героев, погибших в Афганистане. Ветераны тех событий пели под гитару песни, многие с трудом сдерживали слезы.

Но сквозь эту горечь утрат все равно пробивалась великая радость от общей победы. На площади играл военный оркестр и люди радовались мирному солнечному майскому дню.

Как проходили мероприятия в комплексе "Братские могилы", смотрите в видеорепортаже Sputnik Узбекистан.