Тюрденев и Викентий почтили память героев войны на Волгоградском кладбище

На Волгоградском кладбище Ташкента с самого раннего утра 9 мая традиционно многолюдно. Утром на территории мемориального комплекса состоялась импровизированная акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие тысячи горожан, пришедших с цветами и портретами своих героев, чтобы почтить память тех, кому они обязаны мирным небом над головой.
Ближе к полудню к комплексу стали подходить новые группы, а также официальные гости. В частности, на возложение прибыла делегация посольства России во главе с Владимиром Тюрденевым. Также алые гвоздики к монументу возложил митрополит Ташкентский Викентий.
Но сквозь эту горечь утрат все равно пробивалась великая радость от общей победы. На площади играл военный оркестр и люди радовались мирному солнечному майскому дню.
Как проходили мероприятия в комплексе "Братские могилы", смотрите в видеорепортаже Sputnik Узбекистан.