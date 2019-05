Don't stop me now: хит группы Queen в исполнении шпица – видео

Карьера Гейба была недолгой, но очень яркой. Он успел "исполнить" такие хиты, как Don't stop me now рок-группы Queen, What is love группы Haddaway, Careless whisper Джорджа Майкла и даже "Имперский марш" Джона Уильямса.

Малыша не стало два года назад — у него были проблемы с сердцем. Пес умер мирно и в окружении семьи.

"Когда-то мы сделали шутливое видео для друзей с его участием, а в итоге Гейб стал мировой сенсацией и даже появился на японском национальном телеканале", — говорится в прощальном сообщении хозяина шпица на странице в Facebook.

Малыш Гейб и его хозяин точно старались не зря — кому-то забавные видео помогли справиться с депрессией.

"Когда мне было грустно, я смотрела ролики с ним. Уверена, я не единственная", — рассказала Jen Laurri, одна из поклонниц шпица.

Смотрите клип Гейба и улыбайтесь!

Пушистая служба: трогательное видео с офицером и собакой растопит вам сердце >>>