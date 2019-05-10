Don't stop me now: хит группы Queen в исполнении шпица – видео

Белый померанский шпиц по кличке Гейб покорил сердца миллионов интернет-пользователей своим умением "прогавкивать" разные популярные песни. Клипы этого маленького артиста уже несколько лет никого не оставляют равнодушным.

Карьера Гейба была недолгой, но очень яркой. Он успел "исполнить" такие хиты, как Don't stop me now рок-группы Queen, What is love группы Haddaway, Careless whisper Джорджа Майкла и даже "Имперский марш" Джона Уильямса.

Малыша не стало два года назад — у него были проблемы с сердцем. Пес умер мирно и в окружении семьи.

"Когда-то мы сделали шутливое видео для друзей с его участием, а в итоге Гейб стал мировой сенсацией и даже появился на японском национальном телеканале", — говорится в прощальном сообщении хозяина шпица на странице в Facebook.

Малыш Гейб и его хозяин точно старались не зря — кому-то забавные видео помогли справиться с депрессией.

"Когда мне было грустно, я смотрела ролики с ним. Уверена, я не единственная", — рассказала Jen Laurri, одна из поклонниц шпица.

Смотрите клип Гейба и улыбайтесь!

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