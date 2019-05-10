Победа от Памира до Берлина - видео

Акция "Бессмертный полк" - во всем мире - смотрите видео!

Более 500 городов в 115 странах мира провели акцию "Бессмертный полк".

При этом шествия проходят по всему миру начиная с 4 мая. Первыми дань памяти погибшим отдали жители Северной Америке.

Затем колонны "Бессмертного полка" прошли по пяти городам Аргентины, 11 городам Франции, десяти городам США и более 50 городам Болгарии.

В Риге шествие впервые собрало 20 тысяч участников. Несмотря на беспорядки в израильском Ашдоде, где еще несколько дней назад звучали сирены воздушной тревоги, люди также вышли на улицы города с фотографиями погибших родственников.

Впервые в этом году акции прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в шведском Гетеборге, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане.

В других странах шествия "Бессмертного полка" продолжатся до 12 мая.