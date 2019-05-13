10:42 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Видео

Бездомные животные впервые попали в дом - самое трогательное видео

Получить короткую ссылку
171840

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube

Самая трогательная видеоподборка с животными, которые попали в дом после приюта - смотрите скорее!

Забирая животное из приюта к себе домой, вы не только кардинально меняете жизнь собаки или кошки, но еще и свою!

Только животные из приюта искренне радуются, когда вы даете им миску с едой. Когда вы выходите с ним на прогулку - в глазах у собаки настоящее счастье и она гордо идет рядом с вами, осознавая, что без вас мокла бы под дождем в одиночестве.

Приютские животные всегда послушны - первое время они очень боятся, что вам не понравятся и вы отдадите их обратно.

В общем, если вы все еще думаете, где купить собаку или кошку - обратите внимание на бездомных малышей или взрослых собак, которые станут вам лучшими друзьями на всю жизнь.

Смотрите эту трогательную подборку видео с животными, которые попали в дом после приюта!

Теги:
Одноклассники, одноклассники, Одноклассники, YouTube, Instagram, Instagram, защита животных, животные, Животные, животное, Животные, кошки, кошка, котенок, коты, кот, пес, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
"Опять газ и вновь трагедия": последствия взрыва в Ростовской области – видео
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054