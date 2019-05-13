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Старинный рыцарский замок превратился в сцену – видео выступления

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Древний замок посетили ребята из детского оркестра музыкальной школы им. Глиэра (город Калининград). Им - экскурсию, они - концерт.

Замок XIII века Георгенбург полуразрушен, но держится. За многовековую историю он был и резиденцией (например, государственным владением первого герцога Пруссии), и, что чаще, - руинами.

"Мы обычно говорим туристам, все 700 лет - это здесь. Потому что отсюда шла опасность, его громили, его разбирали, но он единственный, кто сегодня выжил. И я думаю, он просто просит своей живучестью помощи", - рассказывает Елена Флегель, директор информационно-туристического центра города Черняховска.

В 2010 году замок был передан РПЦ. С 2017 года является резиденцией епископа Черняховского и Славского. Как только будет закончена реставрация, в бывших конюшнях планируется открыть столярную мастерскую, а в самом замке - музей христианства. Сейчас у замка уже много заступников, активно помогает волонтерское движение. Постоянно приезжают туристы.




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