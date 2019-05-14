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Как вы выглядите, когда начинается ливень - смешное видео с гориллами

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Хотите посмотреть на кого вы похожи, когда пытаетесь укрыться от ливня? Смотрите видео с этими смешными гориллами и не пожалеете!

Думаете, только вы не любите попадать под ливень?

Давно известно, что животные тоже не жалуют плохую погоду, особенно гориллы, которые так похожи на нас с вами.

Семья горилл в одном из зоопарков была запечатлена на видео. Сначала мама-горилла с малышом на руках прошла по стеночке, чтобы как можно скорее попасть в укрытие. За ней последовали и другие.

Но самое смешное, что она из горилл своим лицом выразила всю свою ненависть к дождю и такой погоде. Можно теперь делать мемы и быть уверенными, что они будут популярны сотню лет.

Конечно же, все они благополучно добрались до места назначения, но чтобы рассмеяться и узнать себя в ливень - посмотрите видео!

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