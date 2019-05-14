Помпео в гости едет к нам: какие предложения везет американский дипломат

Планируется, что госсекретарь США Майкл Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая. Это будет первый визит госсекретаря в Россию.
Политический эксперт Армен Гаспарян в эфире Sputnik рассуждает о том, почему госсекретарь США Майкл Помпео столь лихо меняет свои планы относительно визита в Россию, и какие предложения дипломат привезет в Москву, если он все же посетит российскую столицу.
Планируется, что госсекретарь США Майкл Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая. Это будет первый визит госсекретаря в Россию.
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