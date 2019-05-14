Помпео в гости едет к нам: какие предложения везет американский дипломат

Политический эксперт Армен Гаспарян в эфире Sputnik рассуждает о том, почему госсекретарь США Майкл Помпео столь лихо меняет свои планы относительно визита в Россию, и какие предложения дипломат привезет в Москву, если он все же посетит российскую столицу.