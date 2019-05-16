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Разозлишь обезьяну - получишь по голове, даже если ты лев: видео

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© Одноклассники

Этот массаж, который обезьяна делает льву, очень смешной - смотрите скорее видео!

Когда обезьяна решила сделать вам массаж, лучше не возникать.

На этих кадрах обезьяна старательно массажирует льва, однако в какой-то момент ему не понравилось, что она сделала это слишком резко. Лев огрызнулся, за что сразу же получил от обезьяны по голове.

И что, вы думаете, сделал лев? А что тут сделаешь, когда все равно приятно...

Эти кадры обошли уже весь интернет и стали самыми популярными в социальной сети TikTok. Теперь люди со всего мира пересылают видео друг другу и делают "дуэты".

Пожалуй, это действительно называется дружбой между львом и обезьяной. Что может быть прекраснее?

Смотрите веселое видео и вы точно не пожалеете!

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