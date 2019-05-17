Малыш-каратист: весь зал поддерживает плачущего мальчика - видео

Когда в тебя верят, все по плечу.

В любом виде спорта случаются неудачи. Главное в такие моменты - не опускать руки (или ноги, как на видео) и продолжать двигаться вперед. В ролике мы видим мальчика, который увлекается единоборствами.

Он участвует в соревнованиях, и у него никак не получается сложный прием. Малыш расстроен, на глазах слезы, еще чуть-чуть и до истерики недалеко.

Помогли тренер, а также друзья мальчика и зрители в зале. Все, кто находился в зале, поверили в расстроившегося спортсмена. И спустя пару попыток он своего все же добился.

Праздновали успех тоже вместе, всем залом.

Подробнее смотрите видео.