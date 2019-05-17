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Золотой лук: как самый популярный в мире овощ становится самым дорогим

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Обычный лук теперь "на вес золота". Как поступить хозяйкам?

За последнее время цены на обычный репчатый лук взлетели в три раза. Один из самых привычных глазу овощей превращается в деликатес прямо на глазах. Поставщики задирают цены, а продавцы разводят руками. 

Килограмм картофеля можно купить за 2 тысячи сумов, за лук нового урожая придется выложить уже 3,5 тысячи. Притом, что лук всегда был одним из самых дешевых овощей.

Лук на рынке
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Почему взлетели цены на узбекский лук и при чем тут Украина
Дефицит или избыток? Спекуляции или кризис? Новый или старый? Ответы ищите в видео и в нашем материале по ссылке.

Напомним, что в 2019 году Узбекистан планирует вырастить один миллион 420 тысяч тонн лука с 24,5 тысячи гектаров. По официальным данным узбекского Министерства сельского хозяйства, с начала текущего года на экспорт из Узбекистана уже отправлено 186 тысяч тонн лука.

Теги:
повышение цен, овощи, цены, лук



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