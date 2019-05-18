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Гигантский орел, или как выглядит вблизи самая большая статуя птицы в мире

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Автор орла создавал статую 10 лет, и она стала самой большой статуей птицы в мире.

Дрон снял самую большую статую птицы в мире – статую Джатаю, расположенную в природном заповеднике Джатаю.

Статуя представляет собой персонажа древнеиндийского эпоса "Рамаяна". Она символизирует мифическую птицу, которая пыталась освободить Ситу из плена похитившего её Раваны. Статуя была установлена на том месте, где по легенде упал Джатаю после того, как Равана нанёс ему смертельное ранение.

Индийский художник Раджив Анчал на протяжении 10 лет создавал статую.

Скульптура, возведенная на скале высотой 350 метров, простирается на 61 метр (от хвоста до головы).




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