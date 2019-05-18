Стальные мускулы, воля к победе и человек-тягач: силовой экстрим в Ташкенте

Сильнейшие жители узбекской столицы состязались в нескольких дисциплинах. Кроме того, в рамках шоу был побит национальный рекорд: легендарный спортсмен Сергей Трубицын в одиночку протащил груженый MAN 15 метров.

В Ташкенте состоялся турнир по силовому экстриму на кубок хокима узбекской столицы. В соревнованиях примут участие узбекские атлеты Алихонов Шухрат, Курбонов Дилмурод, Ахмедов Дониер, Ахмедов Гиесиддин, Расулов Умид, Наимов Адхам, Джаббаров Ахрор, Абдуллаев Бекзод.

Силачам предстояло выполнить сразу несколько упражнений - подъем огромной трубы, похожей на тяжеленную штангу, упражнение по переносу груза на определенное расстояние на время, именуемое у спортсменов "чемоданами" и другие силовые трюки.

© Sputnik / Олег Смыслов Самый сильный: в Ташкенте пройдет соревнование по силовому экстриму

Победителем по итогам состязаний стал Шухрат Алиханов Шухрат, на второй ступени пьедестала поднялся Гиёсиддин Ахмедов, а замкнул тройку призеров Ахрор Джаббаров. Триумфаторам вручили кубок и ценные подарки.

Украшением вечера стало внеконкурсное выступление сильнейшего человека Узбекистана Сергея Трубицына, который протянул 18-тонный тягач MAN на 15 метров под овации восхищенных зрителей.

Самые яркие кадры шоу в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.