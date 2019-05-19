Ребенок плачет, получив в подарок щеночка - самое трогательное видео

Маленький черный щеночек в коробочке - лучший подарок и друг на всю оставшуюся жизнь - смотрите реакцию ребенка в нашем видео!

Трогательно видео, на котором бабушка с дедушкой подарили внуку щеночка в коробочке взорвало Сеть.

Семилетний Дженсен Стюарт расплакался, когда понял, что в коробке, которую отдали ему бабушка с дедушкой оказался маленький черный щеночек.

Когда малыш открыл коробку и вытащил это пушистое чудо, то всем сразу стало понятно - это любовь навечно.

Дженсен прижал пса к груди и сказал, что счастлив.

"Теперь мы с ним лучшие друзья!", - заключил мальчик.

По словам мамы мальчика, эта неделя была очень трудной для Дженсена, в этот день он шел домой из школы очень грустный. Однако сюрприз, который ему преподнесли оказался сильнее и теперь он не выпускает из рук своего нового лучшего друга.

"Теперь он даже не спит, а ждет утро, чтобы снова поиграть с псом", - добавила мама.

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