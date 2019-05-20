Дрожь в ногах и тяжелое дыхание: турнир Sky running на Чимгане — видео

В Ташкентской области прошел первый турнир по скоростному восхождению Sky running. Участники состязались сразу на нескольких маршрутах, однако высота покорилась далеко не всем.

Соревнования проходили на двух трассах: более легкая представляла собой отрезок в три километра, а профессиональный уровень — 7,8 километра.

Помимо узбекистанцев в соревнованиях участвовали спортсмены и любители горного восхождения Франции, Бельгии и Австрии. Чтобы подсчет результатов не вызывал каких-либо сомнений, были применены новые технологии считывания времени. На каждом бегуне фиксировался специальный штрих-код, который после пробега через финишный створ считывался и фиксировал точное время.

Победителем на Pro-трассе у мужчин стал Эльмурод Абдураимов, преодолевший тяжелый подъем протяженностью в 7 800 метров за 1 час и 6 минут. Второе место у Равиля Гурирова, уступившего лидеру всего 3 минуты, с таким же отставанием финишировал на третьем месте Расул Шарипов.

Женский пьедестал на этой дистанции выглядел следующим образом: 1 место за Маликой Максудовой, серебро у Фенни Делибек, а бронза досталась Карин Фионе.

Призовые места на Light-трассе распределились следующим образом: у мужчин первым к финишу за 34 минуты пришел Андрей Акалов, второе место у Вячеслава Садыкова, уступившего победителю 3 с небольшим минуты, третьим стал Умид Акбаров, проигравший серебряному призеру всего 26 секунд.

У женщин первенствовала Наджи Беляль, на вторую ступень подиума поднялась Тамара Ильшанова, а замкнула тройку призеров Алина Югай.

Однако, не всем участникам удалось вообще добраться до финиша, неопытные и малоподготовленные бегуны не смогли рассчитать свои силы на дистанции, поэтому после стремительного стартового спурта вынуждены были сойти досрочно.

О необычном марафоне, напоминающем лыжную гонку и спортивную ходьбу в одном флаконе, смотрите видеосюжет корреспондента Sputnik Узбекистан.