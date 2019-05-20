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Капсулы с землей из Ташкента и Чернобыля передали в Храм Всех Святых - видео

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Sputnik / Макс Богданович

В Минске с 15 по 22 мая проходит V Международный форум "Молодежь Европы – за МИР!". Его участники – школьники из России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Италии и Латвии. В рамках форума проходят круглые столы и дискуссии, посвященные вопросам мирного сосуществования стран Евразии.

Ключевым событием форума стала передача капсулы Памяти (капсул с землей из Ташкента и Чернобыля) в Крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, пишет Sputnik Беларусь.

Смотрите на видео, как проходила передача.




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