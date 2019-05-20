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"Показать, чем живем и дышим": узбекистанцы о киношколе "Содружество"

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Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество" прошел в курортном грузинском городе Батуми с 14 по 20 мая. Смотрите видео и узнаете, какие выгодные возможности дает участие в мероприятии. О них рассказали художественный руководитель киношколы Вячеслав Шмыров, а также представители Узбекистана Денис и Кристина.

В этом году первое место досталось фильму российского режиссера Марии Поляковой "Путешествие в Париж", пишет Sputnik Грузия — информационный партнер мероприятий киношколы "Содружество". Второе место получила лента "Дом на голове Клаузевертца" Дмитрия Булгакова. Третье поделили между собой "Франка" Митрия Семенова-Алейникова из Беларуси и "Прощай" Караша Жанышова из Кыргызстана.

Прошедший форум собрал более 70 кинематографистов из 14 стран: Узбекистана, России, Грузии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии. 

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пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана
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Организатором киношколы является кинокомпания "М Премьера". Проект проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Генеральный продюсер и художественный руководитель — член Российской академии кинематографических искусств "Ника", лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров.

В разные годы в рамках работы киношколы было показано более 130 фильмов. Ее спикерами являлись такие известные кинематографисты, как Александр Сокуров, Александр Миндадзе, Александр Рехвиашивили, Карен Геворкян, Сергей Тримбач, Наталья Мещанинова и многие другие.

 

Теги:
кинематограф, Кино, Грузия



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