Бросили все ради мечты: семья из России шесть лет бороздит моря и океаны

Андрей и Марина Клочковы вместе с двумя детьми проплыли от Черногории до Африки, пересекли Карибы и Тихий океан и дошли до льдов Антарктиды.
Сюжет об интересной жизни семьи мореплавателей смотрите на Sputnik Узбекистан.
Эта новосибирская семья в один миг оставила бизнес, купила яхту и отправилась в многолетнее морское путешествие.
Андрей и Марина Клочковы вместе с двумя детьми проплыли от Черногории до Африки, пересекли Карибы и Тихий океан и дошли до льдов Антарктиды.
Сюжет об интересной жизни семьи мореплавателей смотрите на Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане ведется активная борьба с опустыниванием Аральского моря. На дне уже высажены первые деревья, работы продолжаются.
Что может быть смешнее и милее, чем виноватые собаки, которые опускают или прячут от вас взгляд? Смотрите видео!
Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество" прошел в курортном грузинском городе Батуми с 14 по 20 мая. Смотрите видео и узнаете, какие выгодные возможности дает участие в мероприятии. О них рассказали художественный руководитель киношколы Вячеслав Шмыров, а также представители Узбекистана Денис и Кристина.
В Минске с 15 по 22 мая проходит V Международный форум "Молодежь Европы – за МИР!". Его участники – школьники из России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Италии и Латвии. В рамках форума проходят круглые столы и дискуссии, посвященные вопросам мирного сосуществования стран Евразии.
Предшественник нового замминистра с января работает директором Агентства по развитию рынка капитала.
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-апрель текущего года превысил 12,5 миллиарда долларов. При этом импорт по-прежнему доминирует над экспортом, что связано с развитием экономики и реализацией масштабных инвестиционных проектов.
Педагоги будут помогать малышам в языковой и социокультурной адаптации.