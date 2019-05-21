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Бросили все ради мечты: семья из России шесть лет бороздит моря и океаны

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Youtube/Travely-Family

Эта новосибирская семья в один миг оставила бизнес, купила яхту и отправилась в многолетнее морское путешествие.

Андрей и Марина Клочковы вместе с двумя детьми проплыли от Черногории до Африки, пересекли Карибы и Тихий океан и дошли до льдов Антарктиды.

Сюжет об интересной жизни семьи мореплавателей смотрите на Sputnik Узбекистан.

Теги:
семья, Океан, Море, Россия



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