Бросили все ради мечты: семья из России шесть лет бороздит моря и океаны

Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество" прошел в курортном грузинском городе Батуми с 14 по 20 мая. Смотрите видео и узнаете, какие выгодные возможности дает участие в мероприятии. О них рассказали художественный руководитель киношколы Вячеслав Шмыров, а также представители Узбекистана Денис и Кристина.