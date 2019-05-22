Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео

Папа сделал целый фильм о том, как растут его любимый пес и дочь в течении двух лет. Смотрите скорее видео!

Родители этой девочки сделали ей самый лучший подарок на первый день рождения - подарили крошечного бульдога.

Однако папа на этом не остановился, а решил записывать таймлапс-видео, в котором собрал все самые трогательные моменты дружбы его дочери и любимого пса.

С первого дня эти две половинки не разделяются - сейчас девочке почти три года, как и самому бульдогу.

Они продолжают вместе играть, спать, есть и просто существовать.

Видно, как они любят друг друга, ведь даже, сидя в машине, они не отходят друг от друга ни на шаг.

Что уж говорить о том, что этот толстенький бульдог позволяет девочке делать с ним все, что ей вздумается. А как еще - это же его лучший друг!

Захотелось полежать на спине? Пожалуйста! Вместе поваляемся на полу? Без проблем!

Хотите порцию очередного мимими этим утром? Тогда скорее смотрите наше видео!