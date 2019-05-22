Самая грустная история на свете: врачи поют для малышки-донора - видео

На видео, которое разобьет вам сердце, 22-месячную малышку везут по коридору, состоящим из врачей, которые поют песню Amazing Grace в ее честь.
Родители девочки прощаются с ней: у Коралин Соболик сильно поврежден мозг и они завещали все ее органы для спасения других людей.
"Я буду любить тебя вечно. Ты спасешь трех человек", - говорит ее мама, пока малышку везут на последнюю операцию.
День назад Коралинн боролась со страшным вирусом, а сегодня ее мозг умер. Девочку отключили от аппарата, но ее печень, сердце и почки ушли к людям, которые в них так нуждались в этот час.
Сердце малышки теперь у малыша, которому благодаря Коралин исполнилось 1 год, печень - у новорожденной девочки, а почки достались 41-летней женщине.
Видео с прощанием в Сети набрало очень много просмотров, а мать девочки сказала одному из изданий, что не ожидала такой реакции и очень рада, что память об их дочери останется теперь навечно.
Это видео не оставит вас равнодушным, посмотрите на эти трогательные кадры.