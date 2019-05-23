Когда собака знает, как отвлечь туристов - очень милое видео

Некоторые собаки знают, как привлечь к себе внимание - смотрите наше видео!

В Абхазии появилась местная знаменитость - пес, который развлекает толпу прям в центре площади.

В Сеть попало видео, на котором белоснежная собака просто легла на плитку вверх животом и закрыла глаза.

Сначала туристы подумали, что с собакой что-то не так, однако пес продолжает это делать каждый раз, когда видит толпу туристов поблизости.

В итоге абсолютно все, кто пришел туда поснимать местные достопримечательности - фотографируют наглого пса, который специально разваливается перед людьми и собирает восторженные взгляды.

Таким образом, пес, вероятно, хочет, чтобы ему почесали животик. В конце концов, он добивается того, что хотел.

Грустно, что эту милую собачку так никто и не взял к себе домой. Если будете в Абхазии - вы знаете куда идти!

А пока посмотрите видео с самым хитрым и милым псом на свете!