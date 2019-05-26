Детеныш коалы наконец вылез из маминой сумки и покорил Сеть - видео

В сафари-парке Сян Цзян китайского города Гуанчжоу проживает самая большая популяция коал за пределами их австралийской родины – в целом 60 пушистых сумчатых зверьков образовали здесь с 2006 года одну семью.

Сян Цзян – единственный зоопарк в Китае, где можно увидеть коал. За пределами австралийской родины в условиях повышенного комфорта и индивидуального подхода здесь обитают 60 пушистых сумчатых зверьков.

Настоящего счастья не бывает мало, и буквально на днях в звериной семье наблюдалось пополнение. Из сумки своей мамы вылез еще один детеныш, которого назвали - Счастливый (Happy).

Счастливый малыш появился на свет в октябре 2018 года, но с посетителями Сафари парка решил познакомиться спустя восемь месяцев после рождения.