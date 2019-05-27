Пеннивайзу тут не место: клоуны заполонили улицы Лимы - видео

Один из самых смешных и веселых праздников прошел в Перу.

Самый масштабный фестиваль клоунов в столице перу прошел на минувших выходных. Мужчины и женщины в ярких нарядах прошли по площадям. Многие брали на праздник своих детей.

Разноцветный грим, клоунские носы, широкие брюки и огромные ботинки! Столица превратилась в настоящий цирк!

Сотни клоунов прошли 25 мая в честь Дня клоуна по улицам Лимы. Они маршировали, пели песни и, конечно же, исполняли номера.

Парад клоунов проводится в Лиме каждый год – в память о самом известном клоуне страны Хосе Альваресе Велесе, выступавшем перед бедняками.