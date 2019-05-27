"Не нужен Трамп, не нужна императорская система": митинги в Японии - видео

Тысячи жителей Токио вышли на улицы в знак протеста против встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ.
В понедельник, 27 мая американский лидер вместе со своей супругой Меланией прибыл в императорский дворец в центре японской столицы, где состоялась встреча с новым императором страны Нарухито и императрицей Масако. После этого Трамп отправился на переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ.
Жители Токио вышли на митинг против присутствия американских войск в стране, а также с критикой экономической политики Синдзо Абэ. В числе лозунгов, которые выкрикивала толпа – "Мы против диалога между новым императором и Трампом" и "Не нужен Трамп, не нужна императорская система".
Согласно документу, США могли создавать и использовать военные базы на территории страны, а также размещать на них любое количество вооружённых сил. Япония, в свою очередь, обязывалась охранять американские базы в обмен на защиту от Советского Союза.