Барабанщики из России установили рекорд Гиннеса - видео

В Санкт-Петербурге 26 мая установили рекорд Гиннесса – сыграли самое массовое крещендо на барабанах.
Недавно мы рассказывали, как Российский боец смешанных единоборств успешно провел первый бой в американской лиге PFL и установил там рекорд.
Представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил достижение.
В Санкт-Петербурге 26 мая установили рекорд Гиннесса – сыграли самое массовое крещендо на барабанах.
Недавно мы рассказывали, как Российский боец смешанных единоборств успешно провел первый бой в американской лиге PFL и установил там рекорд.
Самые большие, милые, пушистые, нелепые и смешные - смотрите нашу видеоподборку собак в разных ситуациях!
Японцы выступили против диалога между новым императором и Дональдом Трампом. Протесты переросли в недовольство всей императорской системой.
Один из самых смешных и веселых праздников прошел в Перу.
Самое милое время дня - утро, когда ваш пес прибегает к вам, залезает на кровать...и тут начинается самое интересное! Смотрите наше видео
По приглашению Шавката Мирзиёева немецкий лидер прибыл в Узбекистан 27 мая.
Теперь, возврат суммы будет осуществляется в течение семи рабочих дней с момента получения заявления, вместо пятнадцати.
На новой фотографии Ксения Собчак запечатлена с узбекскими девушками в национальных одеждах...и с сумками Chanel. Неужели телеведущая подарила их подругам?