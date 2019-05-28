Барабанщики из России установили рекорд Гиннеса - видео

В Санкт-Петербурге 26 мая установили рекорд Гиннесса – сыграли самое массовое крещендо на барабанах.

Представитель Книги рекордов Гиннесса даже спустился с балкона, откуда наблюдал первую часть мероприятия, чтобы лично пересчитать участников, и признал: есть рекорд, 556 барабанов!

Недавно мы рассказывали, как Российский боец смешанных единоборств успешно провел первый бой в американской лиге PFL и установил там рекорд.