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Барабанщики из России установили рекорд Гиннеса - видео

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Представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил достижение.

В Санкт-Петербурге 26 мая установили рекорд Гиннесса – сыграли самое массовое крещендо на барабанах.

Упал и отжался: маленький каратист установил рекорд, покоривший взрослых
Представитель Книги рекордов Гиннесса даже спустился с балкона, откуда наблюдал первую часть мероприятия, чтобы лично пересчитать участников, и признал: есть рекорд, 556 барабанов!

Недавно мы рассказывали, как Российский боец смешанных единоборств успешно провел первый бой в американской лиге PFL и установил там рекорд.

Теги:
Книга рекордов Гиннесса, Книга рекордов Гиннеса, рекорд, парад, музыканты



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