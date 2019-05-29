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Евгения Медведева ошеломила японцев танцем в чулках – пикантное видео

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© YouTube / BossT Channel

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в японском шоу Fantasy on Ice. Спортсменка вышла на лед под песню Арианы Гранде 7 Rings.

Ранее Медведева уже показывала этот номер в Южной Корее, но в тот раз ее костюм был более провокационным — из кислотно-розового латекса. Что осталось прежним — так это шуба "чебурашка", гольфы-ботфорты и обольстительный взгляд. 

В ходе выступления Медведева сделала лишь один прыжок, в основном исполняя дорожки и вращения. Зато артистизма ей как всегда не занимать.

Японская публика приняла образ фигуристки так же тепло, как корейская. В ответ Женя слала зрителям воздушные поцелуи.

Напомним, на мировом первенстве в Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль. Короткую программу для нее поставил узбекистанец Миша Ге.

Теги:
Южная Корея, спорт, шоу, Евгения Медведева, фигурное катание



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