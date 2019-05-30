Когда услышал любимый трек - видео с очень маленьким поросенком

Маленький милый поросенок услышал свою любимую песню и...смотрите что было дальше в нашем видео!

Согласитесь, вы тоже так делаете, когда слышите в метро, на улице или в торговом центре свою любимую композицию?

Ведь бывает так, что какая-то песня вам очень давно нравилась, потом вы ее забыли, слушаете уже совершенно новые треки, а тут, лет так через пять, вы слышите, проходя с пакетами в торговом центре, как играет эта песня!

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Наверное, многие из нас сделают точно такую же "остановку", как и этот малышок.

Вероятно, он услышал что-то очень важное, что так резко сменил курс.

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Хотите еще больше смешных и милых животных? Тогда смотрит видео, где супермилая шиба-ину радуется, когда ее хвалят, или, например, огромные и нелепые собаки врезаются в зеркальное отражение.

Желаем вам приятного просмотра!