"Собакомобиль": как заработать много денег за один вечер - видео

В этом видео вы можете познакомиться с жителем Буэнос-Айреса, который подрабатывает выгулом собак. Однако он не стал останавливаться на достигнутом, а создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.

По всему миру все больше людей пользуются приложениями по выгулу собак.

Все очень просто: ты занят, уезжаешь в отпуск или опаздываешь с работы к любимому псу, а он в одиночестве сидит дома? Можно нанять специального человека, который за деньги погуляет с твоим питомцев в любое время дня и ночи.

Естественно, находятся и те, кто готов выгуливать миллион собак в день, лишь заработать побольше денег.

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Собственно, на этом видео вы можете познакомиться с жителем Буэнос-Айреса, который подрабатывает выгулом собак. Однако он не стал останавливаться на достигнутом, а создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.

Хитро, правда? Зато как удобно! И собакам не скучно, и денег можно заработать.

Смотрите это безумное видео!