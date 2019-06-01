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"Собакомобиль": как заработать много денег за один вечер - видео

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В этом видео вы можете познакомиться с жителем Буэнос-Айреса, который подрабатывает выгулом собак. Однако он не стал останавливаться на достигнутом, а создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.

По всему миру все больше людей пользуются приложениями по выгулу собак.

Все очень просто: ты занят, уезжаешь в отпуск или опаздываешь с работы к любимому псу, а он в одиночестве сидит дома? Можно нанять специального человека, который за деньги погуляет с твоим питомцев в любое время дня и ночи.

Естественно, находятся и те, кто готов выгуливать миллион собак в день, лишь заработать побольше денег.

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Собственно, на этом видео вы можете познакомиться с жителем Буэнос-Айреса, который подрабатывает выгулом собак. Однако он не стал останавливаться на достигнутом, а создал четырехколесный электромобиль для одновременного выгула дюжины собак.

Хитро, правда? Зато как удобно! И собакам не скучно, и денег можно заработать.

Смотрите это безумное видео!

Теги:
YouTube, Буэнос-Айресе, животные, Животные, собака, собака, собаки, смешное видео, видеоролик, Видео



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