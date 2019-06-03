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Пес смотрит, как хозяин зашивает его любимую игрушку - трогательное видео

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Золотистый пудель так мило наблюдает за каждым движением хозяина, что это видео стоит срочно посмотреть!

Когда ты в игре порвал свою любимую игрушку, но безумно хочешь ее обратно - на помощь всегда приходит хозяин.

На этом видео золотистый пудель трогательно наблюдает за тем, как его хозяин зашивает ему его любимую коричневую игрушку.

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Этот пес похож на помощника хирурга, который следит за каждым швом врача. 

Когда это видео стало вирусным, хозяйка собаки рассказала всю историю спасения игрушки.

Оказывается, порвал игрушку не сам пудель, а его компаньон - черный лабрадор, пока никого не было дома.

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Пуделю было так грустно, что хозяева не смогли не починить игрушку.

Скорее смотрите видео и увидите, как трогательно смотрит на своего хозяина пес!

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