Эурон Грейджой из "Игры Престолов" передал привет Sputnik - видео

Персонаж Пулу Асбека, жестокий и непредсказуемый Эурон Грейджой, не является безоговорочным любимцем у фанатов сериала.

Каково же было всеобщее удивление, когда сам актер оказался приветливым и дружелюбным.

Он поразил публику своей улыбкой на Comic Con Astana, откуда специальный репортаж вел Sputnik Казахстан.

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Актер этого эпохального сериала еще и успел передать привет агентству Sputnik.

Ранее сообщалось, что фанаты запустили петицию, призывающую канал HBO полностью переснять восьмой сезон с компетентными сценаристами.

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Напомним, что недавно узбекская пианистка Лола Астанова сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов" и выложила видео.