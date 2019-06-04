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Эурон Грейджой из "Игры Престолов" передал привет Sputnik - видео

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© Sputnik .

Актер Пилу Асбек, сыгравший роль короля Железных островов Эурона Грейджоя, передал привет редакции Sputnik.

Персонаж Пулу Асбека, жестокий и непредсказуемый Эурон Грейджой, не является безоговорочным любимцем у фанатов сериала.

Каково же было всеобщее удивление, когда сам актер оказался приветливым и дружелюбным.

Он поразил публику своей улыбкой на Comic Con Astana, откуда специальный репортаж вел Sputnik Казахстан.

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Актер этого эпохального сериала еще и успел передать привет агентству Sputnik.

Ранее сообщалось, что фанаты запустили петицию, призывающую канал HBO полностью переснять восьмой сезон с компетентными сценаристами.

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Напомним, что недавно узбекская пианистка Лола Астанова сыграла заглавную песню к самому популярному сериалу "Игра престолов" и выложила видео.

Теги:
смешное видео, видеоролик, Видео, Кино, актер, актер, сериал, Игра престолов



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