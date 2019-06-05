Муфтий Москвы призвал мусульман всегда быть примером для подражания – видео

Ильдар Аляутдинов поздравил мусульман с одним из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам.

В России и Туркменистане Ураза-байрам отметили 4 июня. В Кыргызстане, Туркменистане и Казахстане празднование проходит сегодня, 5 июня. А в Узбекистане Рамазан хайит (так этот праздник называется в республике) в этом году отмечают два дня — 5 и 6 июня.

"Из лучезарной Медины поздравляю с наступлением великого праздника Ид аль-Фитр. От имени мусульман Москвы и России поздравляю всех и каждого, особенно зрителей канала Sputnik", — сказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Месяц Рамадан остался позади, но нужно понимать, что перед мусульманами стоит много задач, отметил он.

"Очень важно эти задачи перед собой видеть и стремиться их достигать с тем, чтобы достойно пройти этот путь, жизненный путь, и удостоиться довольства и милости нашего Создателя. Очень важно нам, как мусульманам, всегда и везде оставаться примером, благим примером для подражания с тем, чтобы люди видели в нас то достойное, что нес в себе наш пророк Мухаммед и несет священное писание, священный Коран", — сказал муфтий.

Сегодня рано утром во всех мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю Рамазан хайита. В Ташкенте время праздничной молитвы выпало на 5:10 утра.

Самый красивый праздник: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит >>>

Чтобы все желающие смогли попасть в мечети, общественный транспорт работал с 4:00. Кроме того, ГУВД столицы для удобства перекрыло все прилегающие к ним улицы.