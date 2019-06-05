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Шойгу: обеспечить безопасность можно только совместными усилиями - видео

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Также Сергей Шойгу поздравил с назначением министром обороны Узбекистана генерал-майора Баходира Курбанова.

Всё более реальными становятся угрозы суверенитету стран СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на на заседании Совета министров обороны стран-участниц Содружества.

По мнению Шойгу "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями". В этом странам помогает формат СМО СНГ. 

Совет министров обороны последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал Шойгу.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По оценке министра, США продолжают демонтаж стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру, а НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы.

Министр обороны РФ отметил, что с момента последнего совещания поменялся состав участников: министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Баходир Курбанов.

"Поздравляем Вас, уважаемый Баходир Низамович, с назначением и желаем успехов в укреплении национальных вооружённых сил", - сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что армейские команды Узбекистана будут участвовать во всех соревнованиях в рамках заседания Спорткомитета при СМО СНГ.

Теги:
Сергей Шойгу, министерство, министр, совещание, заседание, Министерство обороны Узбекистана, Министерство обороны России



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