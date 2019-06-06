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Плакаты и песни: как в Латвии защищают памятники ВОВ - видео

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© Sputnik .

У здания Сейма в Риге проходит митинг в защиту памятника Освободителям.

Русский союз Латвии встал на защиту исторического памятника Освободителям в Риге. Они обеспокоены идеей президента страны Эгилса Левитса установить напротив памятника героям монумент "про оккупацию"

Основной лозунг активистов: "Слава борцам с фашизмом!". 

Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
© Sputnik .
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Сейм Латвии уже отклонил одну из инициатив по созданию закона о защите памятников.

Одна из партий Латвии требует запретить георгиевские ленточки. Если подобная инициатива будет принята, то за ношение символа победы будет предусмотрен крупный штраф. Ранее в Латвии приравняли советскую символику к нацистской и запретили ветеранам носить форму Красной армии.

Теги:
Латвия, Рига, памятник, советские памятники, ВОВ



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