Плакаты и песни: как в Латвии защищают памятники ВОВ - видео

У здания Сейма в Риге проходит митинг в защиту памятника Освободителям.

Русский союз Латвии встал на защиту исторического памятника Освободителям в Риге. Они обеспокоены идеей президента страны Эгилса Левитса установить напротив памятника героям монумент "про оккупацию"

Основной лозунг активистов: "Слава борцам с фашизмом!".

Сейм Латвии уже отклонил одну из инициатив по созданию закона о защите памятников.

Одна из партий Латвии требует запретить георгиевские ленточки. Если подобная инициатива будет принята, то за ношение символа победы будет предусмотрен крупный штраф. Ранее в Латвии приравняли советскую символику к нацистской и запретили ветеранам носить форму Красной армии.