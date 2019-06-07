Сол Кэмпбелл открыл Парк футбола в Петербурге - видео

В Санкт-Петербурге открыли Парк футбола "Евро-2020". В церемонии открытия принимали легендарные футболисты Сол Кэмпбелл и Кристиан Карамбё.

Сол Кэмпбелл отметил: "В мире существует много стереотипов относительно России, и я думаю, что они исчезли после Чемпионата мира. И я действительно возлагаю большие надежды, потому что я знаю, что Россия отлично справится с задачей".

В свою очередь, Кристиан Карамбё особо подчеркнул важную роль волонтеров в организации крупных международных чемпионатов. Он тоже отметил положительный эффект от проведения игр чемпионата для страны: "Люди узнают о России больше, когда мы все приедем на чемпионат. Так, как это было в Сочи, на Чемпионате мира, так это будет и здесь, в Санкт-Петербурге, на "Евро-2020”

В открытии принимали участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, генеральный директор оргкомитета "Евро-2020" Алексей Сорокин.

"Город готов. У нас не только был Чемпионат мира, у нас был и Кубок конфедераций, и чуть больше года остается до Чемпионата Европы. Наследие, которое осталось после чемпионата мира, в действии", — заявил вице-губернатор Петербурга.

После церемонии открытия состоялся товарищеский матч между сборной волонтеров “Евро-2020" и сборной СМИ. Волонтеры победили со счетом 9-7.