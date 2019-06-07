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Из Китая с любовью: как панды Жуи и Дин-Дин освоились в Москве – видео

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© Ruptly / Zoo Vienna AUT ZOO

В Московском зоопарке поселились два бамбуковых медведя, переданные Китаем. Животные проживут в России 15 лет.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились две переданные Китаем панды.

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Стоять, руки вверх: красная панда в шоке от неожиданной встречи - видео
Самке по кличке Дин-дин 30 июля исполнится два года. Самец Жуи старше своей подруги по счастью на год и один день — 31 июля он отметит трехлетие, пишет РИА Новости.

Руководство Московского зоопарка три года назад обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках международной программы. В отличие от некоторых других стран, России удалось достичь желаемого в рекордно быстрые сроки — на переговоры ушло три года. Для сравнения: у Финляндии процесс занял десять лет, а у Нидерландов — 16.

Дин-дин и Жуи проживут в Московском зоопарке 15 лет. Юридически они принадлежат Китаю, а значит, их потомство тоже будет принадлежать КНР.

Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды.

Теги:
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин, Москва, Животные, панда



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