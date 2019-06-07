Из Китая с любовью: как панды Жуи и Дин-Дин освоились в Москве – видео

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились две переданные Китаем панды.РИА Новости.
Руководство Московского зоопарка три года назад обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках международной программы. В отличие от некоторых других стран, России удалось достичь желаемого в рекордно быстрые сроки — на переговоры ушло три года. Для сравнения: у Финляндии процесс занял десять лет, а у Нидерландов — 16.
Дин-дин и Жуи проживут в Московском зоопарке 15 лет. Юридически они принадлежат Китаю, а значит, их потомство тоже будет принадлежать КНР.
Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды.