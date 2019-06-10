Что будет, если Порошенко станет премьером Украины — мнение эксперта

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о своей готовности возглавить правительство страны в том случае, если его партия "Европейская солидарность" получит большинство мест в Верховной Раде.

Обозреватель Sputnik Армен Гаспарян, рассуждая о возможной перестановке во властных кругах Украины, замечает, что такой исход хоть и маловероятен, но само заявление настораживает, причем не только граждан самой страны, но и Запад.

"Вы только представьте, как у товарищей из Брюсселя бифштекс в горле встанет комом, когда к ним вместо одного просящего из Киева приедут сразу двое... Понятно, что Порошенко видит в этом надежду удержаться у власти и продолжить управлять денежным потоками. Думаю, Зеленский, конечно, не пойдет на такой шаг, хотя такая ситуация была бы достойна пера Шекспира", — иронизирует Гаспарян.

Победивший во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Бывший президент страны Петр Порошенко намерен вместе со своей партией принять в них участие. Для этого название партии было изменено на "Европейскую солидарность".