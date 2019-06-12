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Перуанская Рапунцель, или Каково жить с косой до пят

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© Ruptly . /Sputnik

Жительница Перу Ноэми Элизабет Ромеро Хуаман прославилась своими роскошными длинными волосами. Девушку на родине называют не иначе как перуанской Рапунцель.

Сама Наэми признается, что не использует каких-либо косметических средств и масел для отращивания волос, списывая эту красоту на генетику. Сейчас длина ее темных локонов составляет 178 сантиметров, что достает девушке немало хлопот в повседневной жизни.

"Бывает непросто, особенно, когда иду по лестнице или оказываюсь на улице в ветреную погоду. Ну и уход, конечно, чтобы привести волосы в порядок требуется не меньше часа", — говорит перуанская Рапунцель.

В ближайшее время она планирует подать заявку в оргкомитет Книги рекордов Гиннеса как самая длинноволосая жительница планеты.

Теги:
прическа, девушки, Перу



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