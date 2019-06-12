Перуанская Рапунцель, или Каково жить с косой до пят

Сама Наэми признается, что не использует каких-либо косметических средств и масел для отращивания волос, списывая эту красоту на генетику. Сейчас длина ее темных локонов составляет 178 сантиметров, что достает девушке немало хлопот в повседневной жизни.

"Бывает непросто, особенно, когда иду по лестнице или оказываюсь на улице в ветреную погоду. Ну и уход, конечно, чтобы привести волосы в порядок требуется не меньше часа", — говорит перуанская Рапунцель.

В ближайшее время она планирует подать заявку в оргкомитет Книги рекордов Гиннеса как самая длинноволосая жительница планеты.