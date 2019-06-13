Теплая встреча Путина и Жээнбекова в аэропорту Бишкека – видео

Четырнадцатого июня в столице Кыргызстана пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, после чего председательство в ШОС на 2019-2020 годы перейдет к России.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В аэропорту Манас его встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он поздравил Путина с прошедшим Днем России и сказал, что каждая встреча способствует углублению и расширению взаимовыгодного партнерства двух стран, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Мы очень рады, что вы приехали к нам. Мы всегда говорим, что Россия и Владимир Путин — это самые верные друзья Кыргызстана", — отметил Жээнбеков.

Путин подчеркнул, что заседание Совета глав государств ШОС — важное мероприятие в международной повестке. Он выразил уверенность, что саммит пройдет успешно.

По словам российского лидера, все страны, которые принимают участие в работе организации, заинтересованы в положительных результатах работы.

"В этом смысле Бишкек стал центром международной деятельности. Это непростая задача — на должном уровне все организовать. Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Знаю, что вы лично уделили этому много внимания. Хочу пожелать вам успехов", — заявил Путин.

Четырнадцатого июня в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, после чего председательство в ШОС на 2019-2020 годы перейдет к России.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Странами-наблюдателями в организации на сегодняшний день являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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