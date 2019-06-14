Подводный концерт для печальной русалочки – волшебное видео

Профессиональный подводный фотограф Андре Масгроув, живущий на Багамах, исполнил свою мечту и устроил фотосессию в волшебном месте около острова Маша Кей.

Многим из нас с детства знакома грустная история Русалочки — героини сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, которая отказалась от жизни в море ради человеческой души и любви принца.

Самая известная статуя этого персонажа находится в Копенгагене. Русалочка является одним из самых известных символов столицы Дании и всемирно известной достопримечательностью для туристов. Копии статуи установлены в нескольких городах, например, в Париже, Риме, Амстердаме и Токио.

Своя русалочка, как выяснилось, есть и у Багамских островов. Узнав о ее существовании, фотограф Андре Масгроув не мог перестать мечтать о том, чтобы устроить там фотосессию. И наконец ему это удалось. Воплотить идею в жизнь ему помогла подруга и модель Стефани Шульдт. Девушка опустилась в воду в желтом платье и заняла место за импровизированным роялем.

По словам фотографа, чтобы сделать зрелищные кадры, в течении часа пришлось сделать восемь погружений.

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