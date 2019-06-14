Подводный концерт для печальной русалочки – волшебное видео

Многим из нас с детства знакома грустная история Русалочки — героини сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, которая отказалась от жизни в море ради человеческой души и любви принца.
Самая известная статуя этого персонажа находится в Копенгагене. Русалочка является одним из самых известных символов столицы Дании и всемирно известной достопримечательностью для туристов. Копии статуи установлены в нескольких городах, например, в Париже, Риме, Амстердаме и Токио.
По словам фотографа, чтобы сделать зрелищные кадры, в течении часа пришлось сделать восемь погружений.
Смотрите видео и слушайте чудесную музыку!