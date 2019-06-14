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Владимир Норов анонсировал проект "Восемь чудес ШОС" - видео

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Инициатива поможет развитию туристического потенциала в странах-участницах ШОС.

В начале своего выступления Норов поблагодарил представителей Кыргызстана за председательство на ШОС в 2019 году. 

Генеральный секретарь организации отметил, что ключевыми задачами ШОС являются национальная безопасность. Отмечалось также, что продолжается взаимовыгодное экономическое сотрудничество между странами. Разрабатываются и уже реализуются инвестиционные проекты. В планах также совершенствование транспортного сообщения между участниками: автомобильные дороги, железнодорожный транспорт. 

Также Норов анонсировал проект "8 чудес ШОС", который поможет развитию туристического потенциала стран-участниц саммита.

Теги:
Туризм на Шелковом пути, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Владимир Норов, Саммит ШОС в Бишкеке, ШОС, ШОС



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