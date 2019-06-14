Владимир Норов анонсировал проект "Восемь чудес ШОС" - видео

В начале своего выступления Норов поблагодарил представителей Кыргызстана за председательство на ШОС в 2019 году.

Генеральный секретарь организации отметил, что ключевыми задачами ШОС являются национальная безопасность. Отмечалось также, что продолжается взаимовыгодное экономическое сотрудничество между странами. Разрабатываются и уже реализуются инвестиционные проекты. В планах также совершенствование транспортного сообщения между участниками: автомобильные дороги, железнодорожный транспорт.

Также Норов анонсировал проект "8 чудес ШОС", который поможет развитию туристического потенциала стран-участниц саммита.