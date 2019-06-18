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Юный гид из Грузии покорил сердца туристов со всего мира

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"Дитя гор" - так прозвали Георгия Кочкиани из горного села Ушгули в Грузии.

Мальчик с 10 лет проводит экскурсии по своей малой родине и показывает туристам завораживающие пейзажи своего края.

Делает он это, потому что хочет, чтобы как можно больше людей узнали, какие красоты хранит его край.

Теги:
Туризм, Грузия



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