Юный гид из Грузии покорил сердца туристов со всего мира

Мальчик с 10 лет проводит экскурсии по своей малой родине и показывает туристам завораживающие пейзажи своего края.
Делает он это, потому что хочет, чтобы как можно больше людей узнали, какие красоты хранит его край.
"Дитя гор" - так прозвали Георгия Кочкиани из горного села Ушгули в Грузии.
Мальчик с 10 лет проводит экскурсии по своей малой родине и показывает туристам завораживающие пейзажи своего края.
Делает он это, потому что хочет, чтобы как можно больше людей узнали, какие красоты хранит его край.
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