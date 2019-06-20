Сонное царство: как щенки отдыхают в "детских садах" - супер милое видео

Вы когда-нибудь задумывались о том, что делаешь ваша собака, пока вы на работе?

Миллион раз, верно?

Так вот в Японии можно быть спокойным, что твой любимый песик будет в спокойствии и надежных руках.

Именно там действуют "детские садики" для животных. Вы можете отдать свой пушистый комочек в это заведение, а там весь день он будет уютно спать на подушечке и под мягким одеялом (даже лучше, чем дома), будет играть с друзьями, обучаться командам, купаться и есть.

Собака-улыбака: пес узнал, что его забирают домой из приюта - милое видео >>

Что еще нужно собаке, когда хозяин уходит на работу или уезжает в отпуск?

Но самое важное тут то, что в этом видео вы можете посмотреть на супер милых спящих собачек.