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Сонное царство: как щенки отдыхают в "детских садах" - супер милое видео

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Милые спящие щенки - смотрите скорее наше видео!

Вы когда-нибудь задумывались о том, что делаешь ваша собака, пока вы на работе? 

Миллион раз, верно?

Так вот в Японии можно быть спокойным, что твой любимый песик будет в спокойствии и надежных руках.

Именно там действуют "детские садики" для животных. Вы можете отдать свой пушистый комочек в это заведение, а там весь день он будет уютно спать на подушечке и под мягким одеялом (даже лучше, чем дома), будет играть с друзьями, обучаться командам, купаться и есть.

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Что еще нужно собаке, когда хозяин уходит на работу или уезжает в отпуск?

Но самое важное тут то, что в этом видео вы можете посмотреть на супер милых спящих собачек. 

Теги:
YouTube, животные, Животные, пес, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



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