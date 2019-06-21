"Подари жизнь": в Ташкенте стартовала донорская акция по сдаче крови

Площадку для сдачи крови организовали возле развлекательного комплекса Next, где в выходные дни всегда многолюдно. Таким образом организаторы благотворительной акции дают гражданам возможность почти не отвлекаясь от повседневных дел и забот поучаствовать в благородной миссии.
Специальных требований к потенциальным донорам нет - главное иметь при себе паспорт и проинформировать врачей об отсутствии заболеваний. В любом случае, все образцы будет проверяться в Центре переливания крови и там же отбираться пригодные для использовании медиками при оказании помощи пострадавшим.
Как проходит акция в этом году, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.