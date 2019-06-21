"Подари жизнь": в Ташкенте стартовала донорская акция по сдаче крови

В столице Узбекистана третий год подряд организована благотворительная акция "Подари жизнь". Жители Ташкента могут добровольно сдать кровь, которая будет передана в республиканский Центр для помощи больным или пострадавшим в результате несчастных случаев.

Площадку для сдачи крови организовали возле развлекательного комплекса Next, где в выходные дни всегда многолюдно. Таким образом организаторы благотворительной акции дают гражданам возможность почти не отвлекаясь от повседневных дел и забот поучаствовать в благородной миссии.

Специальных требований к потенциальным донорам нет - главное иметь при себе паспорт и проинформировать врачей об отсутствии заболеваний. В любом случае, все образцы будет проверяться в Центре переливания крови и там же отбираться пригодные для использовании медиками при оказании помощи пострадавшим.

Акция продлится три дня, после чего будут подведены общие итоги по количеству участников и объемам полученной от доноров крови. В 2018 году на призыв "Стань донором, подари жизнь!" откликнулись 213 человек, донорами стали 159. Всего было собрано почти 52 литра крови, это позволило помочь 301 больному.

Как проходит акция в этом году, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.