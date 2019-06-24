Взрывы и паника: военные эвакуируют местных жителей - видео

Взрывы в городе Арыс на юге Казахстана прогремели утром в 09:20.
В сети появилось видео, на котором военные оперативно эвакуируют местных жителей. Помимо организованных автобусных рейсов, горожан сажают в проезжающие машины. Видео снято недалеко от эпицентра трагедии, поэтому эти страшные кадры и эмоциональные комментарии очевидцев поистине "леденят душу" многим пользователям.
Министерство обороны сообщило, что данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.
Судя по видео, которые выкладывают очевидцы, взрывы происходят рядом с жилыми районами. Слышен свист осколков. Люди пытаются покинуть город на собственном транспорте.
Все мероприятия организуют департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.
На месте ЧП, по данным пресс-службы города Арысь, работают 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.